NurExone: US-Offensive nimmt Form an

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Das Biotechnologieunternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) treibt seine Expansion in die Vereinigten Staaten voran, den weltweit größten Biotechnologiemarkt. Im Mittelpunkt steht eine mögliche Partnerschaft mit dem US-Unternehmen BioXtek. Ziel ist der Aufbau von Produktionskapazitäten für Exosomen und die Unterstützung künftiger klinischer Anwendungen. Parallel stärkt eine neue Lizenzstruktur über die US-Tochter Exo-Top die operative Basis in Nordamerika. Damit rückt NurExone Schritt für Schritt in das Zentrum des globalen Biotech-Ökosystems. Im Fokus steht dabei weiterhin der Wirkstoffkandidat ExoPTEN als wissenschaftlicher Kern der Strategie.

Der Wettbewerb um neue Biotechnologien wird zunehmend in den USA entschieden. Für junge Unternehmen der regenerativen Medizin ist der Markt nicht nur groß, sondern auch entscheidend für klinische Entwicklung, Zulassung und Vermarktung. NurExone richtet seine Strategie daher klar auf Nordamerika aus.

Mit möglichen Produktionspartnerschaften, einer eigenen US-Tochter und neuen Lizenzmodellen schafft das Unternehmen die Grundlage für die Expansion. Im Zentrum stehen die Exosomenplattform und ExoPTEN. Der Kandidat nutzt mit siRNA beladene Exosomen und wird zur Behandlung von Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt.

Partnerschaft als möglicher Beschleuniger

Ein zentraler Baustein der US-Strategie ist die geplante Zusammenarbeit mit BioXtek. Über die Tochter Exo-Top Inc. wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist es, eine Partnerschaft zur Produktion und Kommerzialisierung von Exosomen zu prüfen.

Im Fokus steht der Aufbau von GMP-Produktionskapazitäten in den USA. Zudem sollen klinische Studien unterstützt und Perspektiven für kommerzielle Anwendungen geschaffen werden. Die Kooperation könnte mehrere Bereiche umfassen. Dazu zählen die GMP-Produktion von Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen, die Versorgung klinischer Studien sowie Anwendungen in Wundheilung, Schmerztherapie und Orthopädie.

Ein wichtiger technologischer Baustein ist die Master Cell Bank von NurExone. Sie dient als standardisierte Quelle für die Exosomenproduktion.

Kommt die Partnerschaft zustande, könnte sie die Produktionspräsenz in den USA deutlich stärken. Gleichzeitig würde sie die Entwicklung eigener Programme vorantreiben. Noch steht die Vereinbarung unter Vorbehalt weiterer Verhandlungen und regulatorischer Prüfungen.

US-Markt als strategisches Zentrum

Der Fokus auf Nordamerika folgt der Struktur der globalen Biotechbranche. Die Vereinigten Staaten sind mit einem Volumen von rund 552 Milliarden US-Dollar der größte Markt weltweit. Sie vereinen mehr als ein Drittel des globalen Sektors.

Das Land bietet ein einzigartiges Umfeld. Dazu zählen führende Universitäten, starke Cluster, spezialisierte Investoren und ein dichtes Netz an Studienzentren. Hinzu kommt die zentrale Rolle der FDA. Ihre Standards gelten weltweit als Maßstab für neue Therapien.

Eine Präsenz in diesem Umfeld kann für innovative Unternehmen ein entscheidender Vorteil sein. NurExone baut deshalb seine Aktivitäten gezielt aus und positioniert Exo-Top als zentrale Säule der US-Strategie.

Parallel stärkt eine neue Lizenzvereinbarung die Struktur. Im März 2026 schlossen Exo-Top und NurExone Biologic Ltd. eine Unterlizenz. Rechte aus bestehenden Technologielizenzen wurden auf die US-Tochter übertragen. Grundlage sind Vereinbarungen mit der Technion Research and Development Foundation sowie der Universität Tel Aviv.

ExoPTEN bleibt der zentrale Werttreiber

Durch die neue Struktur erhält Exo-Top Zugang zu relevanten Technologien und geistigem Eigentum. Ziel ist es, Entwicklung, Produktion und mögliche Vermarktung in den USA zu unterstützen.

Trotz Ausbau von Infrastruktur und Partnerschaften bleibt die klinische Entwicklung der wichtigste Faktor. ExoPTEN steht im Mittelpunkt. Der Kandidat nutzt Exosomen als Transportvehikel für therapeutische Moleküle. Diese natürlichen Vesikel ermöglichen die Kommunikation zwischen Zellen und gelten als vielversprechend für gezielte Wirkstoffabgabe.

Mit ExoPTEN will NurExone therapeutische RNA direkt zu geschädigten Nervenzellen bringen. Ziel ist es, regenerative Prozesse nach Verletzungen des zentralen Nervensystems anzustoßen.

Die präklinische Forschung konzentriert sich auf zwei Bereiche: akute Rückenmarksverletzungen und Schädigungen des Sehnervs, etwa bei Glaukom. Beide Indikationen gelten als medizinisch anspruchsvoll, da es bislang nur begrenzte Therapieoptionen gibt. Gleichzeitig gehört die neuronale Regeneration zu den komplexesten Feldern der modernen Forschung.

Transatlantisches Modell mit Potenzial

Mit der Expansion in die USA folgt NurExone einem etablierten Muster der Branche. Wissenschaftliche Durchbrüche entstehen oft weltweit. Klinische Entwicklung, Finanzierung und Kommerzialisierung konzentrieren sich jedoch häufig in den Vereinigten Staaten.

Eine solche transatlantische Struktur kann klare Vorteile bieten. Dazu zählen Zugang zu Kapital, Kooperationen mit Pharmaunternehmen und die Durchführung großer Studien.

Für ein aufstrebendes Biotech-Unternehmen wie NurExone entsteht so ein Spannungsfeld aus Forschung, Infrastruktur und Markt. Gelingt es, diese Elemente zu verbinden, könnte sich die aktuelle US-Offensive als wichtiger Schritt in der weiteren Unternehmensentwicklung erweisen.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-us-expansion-im-fokus-wie-nurexone-seine-exosomen-technologie-fuer-den-weltweit-groessten-biotechmarkt-positioniert/5107784/

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