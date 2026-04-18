Washington - Am Rande des Weltbank-Frühlingstreffen in Washington hat Bundespräsident Guy Parmelin den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer getroffen. Die Schweiz strebt weiterhin ein Handelsabkommen mit den USA an. «Ich glaube, beide Seiten haben ein Interesse daran, etwas in einem klaren Rahmen zu entwickeln, auf den man sich in Zukunft stützen kann,» sagte Parmelin vor Medienvertretern in Washington am Freitagnachmittag (Ortszeit). Greer ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab