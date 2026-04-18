Teheran / Washington - Iran hat am Samstag die am Vortag angekündigte Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig gemacht. Das teilte das Hauptquartier der Streitkräfte laut Nachrichtenagentur Fars mit. Grund sei die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA. Nach wochenlanger Blockade wegen des Iran-Kriegs hatte die Staatsführung am Freitag in Teheran erklärt, dass Öltanker und Handelsschiffe während der laufenden Waffenruhe durch die Meerenge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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