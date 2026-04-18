© Foto: DALL-EAnthropic steht vor einem unglaublichen Angebot. 800 Milliarden US-Dollar könnte das Unternehmen bald wert sein. Doch ist die KI-Revolution damit schon gesichert? Und was hat SpaceX vor?Anthropic hat Angebote von Investoren für eine neue Finanzierungsrunde erhalten, die das Unternehmen mit rund 800 Milliarden US-Dollar oder mehr bewerten könnten. Diese Angebote würden die Pre-Money-Bewertung von 350 Milliarden US-Dollar, die Anthropic bei seiner Finanzierungsrunde im Februar zugrunde legte, mehr als verdoppeln. Laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen hat das Unternehmen jedoch bislang widerstanden und die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium. Es sei möglich, dass …Den vollständigen Artikel lesen
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