Ein genehmigtes Joint Venture und ein potenzieller Milliardenauftrag könnten Rheinmetall neuen Schub verleihen - und den Konzern erstmals ernsthaft in den Wettbewerb um satellitengestützte Kommunikation bringen. Doch kurzfristig bleibt das Umfeld angespannt.Kartellamt ebnet den Weg Das Bundeskartellamt hat grünes Licht gegeben: Rheinmetall darf gemeinsam mit dem Raumfahrtkonzern OHB ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, um sich für einen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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