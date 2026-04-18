Sinsheim - Am 30. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund mit 2:1 gewonnen. Damit haben die Bayern am Sonntag die Möglichkeit, bereits mit einem Unentschieden gegen Stuttgart den 35. Meistertitel klar zu machen.



Das erste Tor in Sinsheim fiel in der 42. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Hoffenheims Andrej Kramaric. Der Strafstoß wurde nach einem unglücklichen Handspiel von Niklas Süle verhängt, der sich zuvor ohne gegnerische Einwirkung am Knie verletzt hatte. Trotz einer starken Anfangsphase der Dortmunder, in der Lemperle die Latte traf, übernahm Hoffenheim zunehmend die Kontrolle über das Spiel.



In der ersten Halbzeit zeigte sich Hoffenheim offensiv zielstrebiger, während Dortmund Schwierigkeiten hatte, klare Chancen zu kreieren. Ein Kopfball von Svensson ging knapp über das Tor, und die Dortmunder Abwehr wirkte bei einigen Angriffen der Gastgeber unsicher. Nach dem Führungstreffer durch Kramaric zog sich Hoffenheim etwas zurück, hielt jedoch die Gäste erfolgreich vom eigenen Strafraum fern.



In der zweiten Halbzeit versuchte Dortmund, den Druck zu erhöhen, konnte jedoch lange Zeit keine entscheidenden Lücken in der Hoffenheimer Defensive finden. Das gelang erst in der 87. Minute, Serhou Guirassy traf wie aus den Nichts zum Ausgleich. Die Freude währte aber nicht lange: In der Nachspielzeit durfte Hoffenheims Andrej Kramaric noch ein zweites Mal zum Strafstoß antreten und traf wieder - zum 2:1-Endstand.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Union Berlin - VfL Wolfsburg 1:2, Werder Bremen - Hamburger SV 3:1, Bayer Leverkusen - FC Augsburg 1:2.





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