© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIEine Studie zu 29.078 US-Aktien und ihrer Buy-and-Hold-Gesamtrendite zwischen 1925 und 2023 hat ergeben, dass der Tabakkonzern Altria Group die höchste Rendite aller US-Aktien erzielt hat. Der ultimative Renditebringer!Hätte man 1938, beim Börsengang von Philip Morris & Co. Ltd. (2003 in Altria Group umbenannt) für einen US-Dollar Aktien des US-Tabakkonzerns gekauft und diese bis zum 31.12.2023 gehalten sowie alle Dividenden stets reinvestiert, wäre das Investment theoretisch 2,65 Millionen US-Dollar wert gewesen. Das entspricht einer Buy-and-Hold-Gesamtrendite von unglaublichen 265.528.900,62 Prozent - in Worten: zweihundertsechsundfünfzig Millionen Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt eine …Den vollständigen Artikel lesen
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