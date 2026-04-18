Luanda - Papst Leo XIV. hat sich in der Auseinandersetzung mit US-Präsident Donald Trump um Entspannung bemüht. Manche seiner Äusserungen seien «nicht in allen Aspekten korrekt» interpretiert worden, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche während seiner Afrika-Reise auf dem Flug nach Angola. «Das wurde so aufgefasst, als wolle ich dem Präsidenten widersprechen. Das liegt überhaupt nicht in meiner Absicht.» Trump und Leo hatten sich aus der Distanz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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