ZenaTech rückt mit ZenaDrone näher an den Verteidigungsmarkt heran

Anzeige / Werbung

ZenaTech, Inc. konkretisiert seine Expansionsstrategie im Verteidigungssektor - und verknüpft diese klar mit einem eng getakteten Messekalender. Das Unternehmen mit Fokus auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service, Enterprise-SaaS und Quantencomputing entsendet seine Drohnen-Tochter ZenaDrone zu mehreren Fachveranstaltungen zwischen April und Juni 2026.

Im Mittelpunkt steht der gezielte Ausbau von Beziehungen zu militärischen Entscheidungsträgern. Die Teams sollen Kontakte vertiefen, die perspektivisch in Pilotprogramme und Aufträge aus dem Beschaffungsumfeld der US-Regierung münden könnten. Parallel präsentiert ZenaDrone seine technologischen Lösungen für aktuelle sicherheitspolitische Anforderungen. Dazu zählen ISR-Systeme für Aufklärung und Überwachung, mittelgroße Schwerlastdrohnen, Lösungen für das Indoor-Bestandsmanagement sowie Weiterentwicklungen bei Drohnenabwehrsystemen, Abfangdrohnen und Unterwasserdrohnen.

Damit adressiert das Unternehmen einen Markt, der zunehmend von autonomen Systemen geprägt wird. Der Zeitplan der kommenden Wochen zeigt: ZenaTech will diese Dynamik aktiv nutzen.

Auftakt im April: Sea-Air-Space und Deep-Tech-Plattformen

Den ersten Meilenstein setzt ZenaDrone auf der Sea-Air-Space 2026, die vom 19. bis 22. April 2026 in National Harbor, Maryland, stattfindet. Die Veranstaltung bringt jährlich mehr als 16.000 Teilnehmer zusammen, darunter hochrangige Vertreter der US-Marine, politische Entscheidungsträger sowie Beschaffungsstellen. Über 400 Organisationen aus dem internationalen Verteidigungssektor sind vertreten.

Für ZenaDrone liegt der Fokus auf direkten Gesprächen mit Vertretern des US-Verteidigungssektors. Gleichzeitig dient die Messe als Informationsplattform, um aktuelle Prioritäten und Beschaffungsstrategien besser zu verstehen.

Nur wenige Tage später folgt bereits der nächste Termin: der Industry 4.0 Deep Tech Showcase am 29. April 2026, der als virtuelle Veranstaltung durchgeführt wird. ZenaDrone wurde ausgewählt, seine Lösungen dort zu präsentieren. Die Plattform richtet sich gezielt an Vertreter von Regierungsbehörden, darunter die Air Force, sowie an Investoren und Meinungsführer im Verteidigungsbereich. Unterstützt durch Eagle Point Funding werden innovative Technologien einem ausgewählten Fachpublikum vorgestellt.

Mai im Fokus: Internationale Sichtbarkeit in Detroit

Im nächsten Schritt rückt die internationale Bühne in den Fokus. Vom 11. bis 14. Mai 2026 nimmt ZenaDrone an der Xponential 2026 in Detroit, Michigan, teil. Die Messe gilt als eine der führenden Veranstaltungen für unbemannte Systeme und zieht jährlich mehr als 7.500 Besucher aus über 60 Ländern an.

Ein zusätzlicher Impuls ergibt sich durch die parallele Durchführung der Michigan Defense Expo (MDEX) am selben Standort. Dadurch werden mehr als 3.000 weitere Vertreter aus Regierung und Verteidigungsministerium erwartet - darunter auch Entscheidungsträger aus dem Beschaffungswesen.

ZenaDrone wird seine Technologien nicht nur präsentieren, sondern auch aktiv inhaltlich auftreten. Ein Vortrag im Rahmen der Konferenz ist eingeplant. Diese Kombination aus Ausstellungsfläche und Bühne erhöht die Sichtbarkeit deutlich und schafft direkten Zugang zu relevanten Entscheidern.

Juni als Abschluss: Fokus auf Zukunftstechnologien in Las Vegas

Den Abschluss der Messeoffensive bildet die Future Force Capabilities Conference & Exhibition vom 8. bis 10. Juni 2026 in Las Vegas, Nevada. Die von der National Defense Industrial Association organisierte Veranstaltung bringt rund 700 Führungspersönlichkeiten aus Militär, Regierung und Industrie zusammen.

Im Zentrum stehen Technologien der nächsten Generation. Dazu zählen insbesondere KI-gestützte Systeme und autonome Plattformen. Spezielle Diskussionsrunden widmen sich der Robotik und der Integration unbemannter Systeme in militärische Anwendungen.

ZenaDrone nutzt diese Plattform, um seine Lösungen gezielt zu positionieren und Kontakte zu Militärvertretern, Beamten des Verteidigungsministeriums und potenziellen Partnern zu knüpfen. Parallel bleibt der Zugang für interessierte Investoren und Partner offen: Präsentationen und Gespräche können direkt über ZenaTech vereinbart werden.

Der strukturierte Messefahrplan zeigt: ZenaTech arbeitet systematisch daran, seine Präsenz im Verteidigungsmarkt auszubauen - Schritt für Schritt, Termin für Termin.

Wenn Sie an einer Präsentation teilnehmen, ein persönliches Gespräch buchen oder weitere Informationen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte direkt an ZenaTech unter investors@zenatech.com.

-------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-tochter-zenadrone-wird-im-rahmen-von-bevorstehenden-messen-und-konferenzen-ihre-ki-gestuetzten-abwehrdrohnen-praesentieren-und-kontakte-mit-militaerischen-entscheidungstraegern-knuepfen/5111051/

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

The post ZenaTech rückt mit ZenaDrone näher an den Verteidigungsmarkt heran appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083