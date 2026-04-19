Die Airbus-Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt und stieg rund +16%. Damit hat sich das Chartbild spürbar aufgehellt und eine mögliche Trendwende rückt in den Fokus. Nach der starken Erholung stellt sich nun die Frage, ob der Aufwärtstrend Bestand hat oder neue Rücksetzer folgen. Wie es für den Preis der Airbus-Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Airbus-Aktie *]:pointer-events-auto scroll-mt-(--header-height)" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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