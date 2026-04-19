Die Infineon-Aktie hat in den vergangenen Wochen deutlich zugelegt und stieg rund +37%. Damit rückt aus charttechnischer Sicht sogar das Allzeithoch wieder in den Fokus. Nach der starken Rallye stellt sich nun die Frage, ob der Ausbruch gelingt oder zunächst eine Korrektur droht. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Infineon-Aktie Die Infineon-Aktie bewegt sich im Wochenchart weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de