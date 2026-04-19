© Foto: ChatGPTGoldman Sachs empfiehlt zehn Aktien im Energiesektor mit überdurchschnittlichem Potenzial. Besonders Par Pacific und ConocoPhillips könnten 2026 mit steigenden Cashflows glänzen.Inmitten geopolitischer Unsicherheiten und volatilem Rohstoffmarkt sieht Goldman Sachs in einer neuen Auswahl von zehn Aktien im Energiesektor großes Potenzial. Der Ölpreis spielt dabei eine zentrale Rolle. Für den langfristigen Ölpreis erwartet Goldman Sachs ein stabilisiertes Niveau von 75 US-Dollar pro Barrel Brent. Diese Annahme stützt sich auf das fortlaufende Wachstum in den Bereichen Ölproduktion und -services, wobei besonders Unternehmen wie ConocoPhillips und Halliburton profitieren sollen. Doch auch der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE