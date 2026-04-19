Als Folge der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus durch den Iran brannten die Aktienindizes im Allgemeinen und der Dax im Speziellen am Freitag ein beachtliches Kursfeuerwerk ab. Der deutsche Leitindex löste sich eindrucksvoll von den 24.000 Punkten und "schielte" bereits in Richtung 25.000 Punkte.Die Entwicklungen vom Wochenende - der Iran will die Straße von Hormus doch wieder blockieren - lassen einen ruppigen Wochenstart erwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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