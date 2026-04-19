© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/APDiese in den kommenden Tagen (KW17) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 21. April: UnitedHealth US-Krankenversicherer kämpfen mit explodierenden Patienten- und Behandlungskosten. Zwar sorgt das anhaltend hohe Zinsniveau für hohe Erträge aus den Prämien der Versicherten, gleichzeitig drohen aus Washington weitere Mittelkürzungen, nachdem die US-Regierung höhere Ausgaben für das Militär vor allem durch Einsparungen im Sozial- und Gesundheitssystem finanzieren will. Das bedeutet für die Branche ein herausforderndes Umfeld. Viele Aktien, darunter auch …Den vollständigen Artikel lesen
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