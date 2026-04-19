Die Lufthansa hat sich zum Wochenschluss deutlich erholt und gehörte zu den auffälligeren Werten am Markt. Nach zuletzt schwankungsreicher Entwicklung legte die Aktie kräftig zu. Auslöser waren mehrere positive Nachrichten, die sowohl das operative Umfeld als auch die Kostenbasis des Konzerns betreffen.Streiks vorerst beendet Für Entlastung sorgte zunächst das Ende der Arbeitskämpfe. Sowohl der Streik der Piloten als auch der Ausstand des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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