Der Iran-Krieg treibt die Nahrungsmittelpreise in die Höhe - und zwingt Unternehmen zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Um seine Felder vor schädlichen Einflüssen zu schützen, setzt Bayer jetzt auf KI-betriebene Vierbeiner. Der Krieg gegen den Iran wirkt sich durch steigende Energie-, Dünger- und Transportkosten zunehmend auf die globale Lebensmittelversorgung aus. Wie die landwirtschaftliche Fachzeitschrift Fence Post berichtet, werden auf Hawaii deshalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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