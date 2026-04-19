Während viele Anleger bei Lateinamerika sofort an bekannte Namen wie Nubank, StoneCo oder PagBank denken, bleibt ein anderer spannender Player bislang eher unter dem Radar: PicPay. Das brasilianische Fintech ist zwar kein Small Cap, wird am Markt aber bislang deutlich weniger beachtet als vergleichbare Unternehmen - trotz starker Wachstumszahlen, steigender Profitabilität und einer auffallend günstigen Bewertung. Vom Wallet zur digitalen Universalbank PicPay startete ursprünglich als mobile Payment-Lösung und profitierte früh vom Trend zu QR-Code-Zahlungen und digitalen Transaktionen in Brasilien. Heute entwickelt sich das Unternehmen immer stärker zu einer vollintegrierten digitalen Finanzplattform. Das Angebot umfasst längst nicht mehr nur Bezahlen per App, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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