Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re treibt die Digitalisierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) voran. CEO Andreas Berger sieht darin einen entscheidenden Hebel für Produktivitätssteigerungen und eine bessere Risikobewertung, wie er im Interview mit der «NZZ am Sonntag» erklärte. «Wir sehen Produktivitätsverbesserungen wie seit Jahrzehnten nicht mehr», sagte Berger. Mit KI-Agenten habe Swiss Re etwa im Bereich Bauleistungsversicherungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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