Mit Claude Design hat Anthropic ein auf Opus 4.7 basierendes KI-Tool vorgestellt, das per Text-Prompt Designs, Prototypen oder Präsentationen erstellen können soll. Anthropic konkurriert damit jetzt direkt mit Anbietern wie Figma oder Lovable. Der Rücktritt von Anthropics Chief Product Officer Mike Krieger Mitte April 2026 aus dem Verwaltungsrat der Designfirma Figma, hatte Spekulationen ausgelöst, dass der Claude-Anbieter an einem Konkurrenzprodukt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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