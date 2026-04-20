Die hohen Energiepreise in Folge des US-Angriffskriegs am Persischen Golf schieben die Transportkosten vieler Unternehmen massiv an. Vor allem Logistiker wie Spediteure leiden unter dem hohen Dieselpreis. Wenn der Konflikt noch viel länger dauert, könnte es bald auch in Europa zu Engpässen kommen. dynaCERTs Technologie kann schnell Abhilfe für Logistiker schaffen und die Kosten reduzieren. Die Aktie haben noch wenige Anleger auf dem Schirm. Aber dauerhaft hohe Energiepreise dürften bald den Fokus auf das innovative Tech-Unternehmen lenken.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de