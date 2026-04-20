Rekordzahlen, die täuschen, ein Strategiewechsel mit Risiko und ein historischer Führungswechsel sorgen bei Netflix für Zweifel, wodurch die Aktie deutlich in die Knie geht. Gleichzeitig feiert ein Tech-Konzern dank KI-Boom und Cloud-Offensive ein spektakuläres Comeback mit zweistelligen Wachstumsraten und starken Kaufsignalen. Noch spannender ist jedoch ein bislang kaum beachteter Rohstoff-Player, der sich im Schatten der Energiewende und explodierender KI-Nachfrage als echter Highflyer entpuppen könnte. Mit Fokus auf Europa, geringem Börsenwert und massivem Hebel auf neue Funde winkt hier eine potenzielle Neubewertung.Den vollständigen Artikel lesen ...
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