Die globale Energiewende, die E-Mobilität und der KI-Boom lassen die Kupfernachfrage explodieren. Gleichzeitig schrumpft das Angebot: alternde Minen, sinkende Erzgehalte und jahrelange Explorationszeiten für neue Lagerstätten. Diese Schere zwischen strukturell steigendem Bedarf und kaum ausbaubarer Förderung nährt die Debatte um einen Rohstoff-Superzyklus. Wer jetzt die richtigen Positionen aufbaut, könnte überproportional profitieren. Genau in diesem Spannungsfeld lohnt ein genauerer Blick auf drei Unternehmen: BYD, Power Metallic Mines und Freeport McMoRan.Den vollständigen Artikel lesen ...
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