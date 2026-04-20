Am Halbmarathon in Peking haben zum zweiten Mal humanoide Roboter teilgenommen. Diesmal übertrafen sie nicht nur ihre eigene Bestzeit - sondern auch die der Menschen. Beim Halbmarathon ?in Peking haben humanoide Roboter erstmals vor ihrer menschlichen Konkurrenz das Ziel erreicht. Darüber berichtete das chinesische Staatsfernsehen. Gewonnen hat den Wettbewerb, an dem sowohl Menschen als auch Roboter teilnahmen, eine autonom gesteuerte Version des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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