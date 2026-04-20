NASDAQ, Washington, Psychedelika - und Optimi steht im Zentrum der Explosion

Anzeige / Werbung
NASDAQ ruft. Washington bewegt sich. Optimi Health tritt in die globale Machtverschiebung im Psychedelika-Sektor ein.
Dieser Artikel wird im Auftrag von Optimi Health (WKN: A2QQEL | Symbol: 8BN ) veröffentlicht.
Die Story hat sich verändert - und zwar schnell.
Innerhalb weniger Tage sind zwei bedeutende Entwicklungen aufeinandergetroffen:
- Optimi Health (WKN: A2QQEL | FSE: 8BN) hat offiziell seine US-amerikanische, gezeichnete Kapitalerhöhung gestartet und die Notierung an der NASDAQ (Ticker: OPTH) beantragt
- US-Präsident Donald Trump hat eine Executive Order unterzeichnet, um den Zugang zu psychedelischen Therapien zu beschleunigen
Das ist kein Nischenthema mehr.
Hier bewegen sich jetzt gleichzeitig Politik + Kapital + Infrastruktur.
Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen,
werden ganze Sektoren neu bewertet.
Optimi startet NASDAQ-Offensive - Die Tür zum institutionellen Kapital öffnet sich
Optimi hat nun:
- eine Registrierungserklärung bei der SEC eingereicht
- eine gezeichnete öffentliche US-Emission gestartet
- Joseph Gunnar & Co. als Sole Bookrunner mandatiert
- die Notierung am Nasdaq Capital Market unter dem Symbol OPTH beantragt
Nach Abschluss:
- werden die Aktien an der NASDAQ gehandelt
- und gleichzeitig weiterhin an der Deutsche-Boerse notieren
Das ist ein entscheidender Schritt.
Denn die NASDAQ ist nicht einfach nur eine Börse -
sie ist der Ort, an dem:
- institutionelles Biotech-Kapital investiert
- Analysten Coverage starten
- Liquidität entsteht
- Bewertungsmultiplikatoren neu definiert werden
Und noch wichtiger:
Dies ist derselbe Markt, an dem Unternehmen wie:
- Compass Pathways
- atai Life Sciences
- Definium Therapeutics
…bereits mit Hunderten Millionen bis Milliarden bewertet sind.
Optimi bereitet sich darauf vor, genau diese Bühne zu betreten.
Gleichzeitig hat Washington die Narrative gedreht
Am 18. April 2026 unterzeichnete Donald Trump eine Executive Order, die den gesamten Psychedelika-Sektor beschleunigen könnte.
Die Anordnung:
- weist die US Food and Drug Administration (FDA) an, die Prüfung psychedelischer Therapien zu beschleunigen
- stellt 50 Millionen USD an staatlicher Forschung bereit
- fokussiert sich zunächst auf Ibogaine, signalisiert jedoch breitere regulatorische Offenheit
- deutet darauf hin, dass Entscheidungen bereits im Sommer fallen könnten
Bei der Unterzeichnung:
- sprachen sich Veteranengruppen klar für psychedelische Therapien bei PTSD aus
- unterstützte Robert F. Kennedy Jr. alternative Behandlungsansätze
- signalisierten Politiker weitere Gesetzesinitiativen
Die Botschaft ist eindeutig:
Psychedelika sind kein Tabu mehr.
Sie werden Teil der staatlichen Gesundheitspolitik.
Kapital + Politik + reale Versorgung = der perfekte Sturm
Ein Schritt zurück:
In den meisten neuen Sektoren passiert das nacheinander:
- Zuerst kommt die Regulierung
- Dann kommt das Kapital
- Dann folgt die Kommerzialisierung
Hier?
Alles passiert gleichzeitig.
- Die US-Regierung beschleunigt den Zugang
- Wall Street finanziert Milliardenunternehmen
- Optimi versorgt bereits reale Patienten
Diese Kombination ist selten.
Und wenn sie auftritt, bewegen sich zuerst die Unternehmen,
die bereits über Infrastruktur verfügen.
Optimi bereitet sich nicht auf den Markt vor - es ist bereits im Markt
Während Politik und Kapital aufholen:
Optimi ist bereits:
- Anbieter von Psilocybin für therapieresistente Depression (TRD)
- Anbieter von MDMA für PTSD
- mit einer Ibogaine-Initiative positioniert (aktuelle Pressemitteilung)
- aktiv im Authorised Prescriber Scheme in Australien
- Produzent unter einer Health Canada Drug Establishment Licence
- internationaler Exporteur
- Teil realer Patientenbehandlungen
- beteiligt an nationaler Datenerhebung (ANU-Register)
Das ist keine theoretische Story.
Das ist funktionierende pharmazeutische Infrastruktur.
Und dennoch hat der Markt es noch nicht verstanden
Ein Blick auf die Bewertung:
Compass Pathways
- ~810 Mio. USD Marktkapitalisierung
- kürzlich 150 Mio. USD eingesammelt
- weiterhin prä-kommerziell
ATAI Life Sciences
- ~1,4 Mrd. USD
- Multi-Asset-Pipeline
- keine kommerzielle Distribution
Definium Therapeutics
- ~1,58 Mrd. USD
- klinische Entwicklungsphase
Optimi Health
- kommerziell aktiv
- exportiert international
- versorgt Patienten
- NASDAQ-Kandidat
- ~20 Mio. EUR Marktkapitalisierung
Das ist der Kern:
Die Unternehmen, die die Zukunft aufbauen, sind eingepreist.
Das Unternehmen, das bereits darin operiert, ist es nicht.
Die strategische Positionierung wird jetzt sichtbar
Wenn sich die US-Politik weiter öffnet - und alles deutet darauf hin -
wird der Markt benötigen:
- GMP-zertifizierte Hersteller
- skalierbare Produktion
- internationale Lieferketten
- pharmazeutische Qualität
- regulatorisch saubere Infrastruktur
Das sind keine Optionen.
Das sind Voraussetzungen.
Und nur wenige Unternehmen weltweit können das liefern.
Optimi gehört dazu.
Warum das NASDAQ-Listing jetzt entscheidend ist
Timing ist alles.
Optimi geht nicht in einen schwachen Markt.
Es geht in:
- einen politisch unterstützten Sektor
- einen kapitalstarken Markt
- ein Narrativ im Wandel (von Tabu zu Therapie)
- steigende Nachfrage nach realer Versorgung
Genau hier verändern sich Bewertungsmodelle.
Microcap → Small Cap
Small Cap → Mid Cap
Das passiert nicht langsam.
Es passiert, wenn Katalysator + Struktur zusammenkommen.
Schlusswort: Das Zeitfenster ist klein
Das ist die Phase vor der breiten Entdeckung:
- Politik bewegt sich
- Kapital fließt
- Patienten werden behandelt
- Infrastruktur steht
Und ein Unternehmen bewegt sich von:
Unentdeckt → institutionell sichtbar
Dieses Unternehmen ist Optimi Health.
Die NASDAQ öffnet sich.
Washington beschleunigt den Markt.
Die globale Mental-Health-Krise verlangt Lösungen.
Und Optimi liefert sie bereits.
Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen
ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN
Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.
1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung
Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.
Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:
Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.
Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.
Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.
Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.
Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten
Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.
Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.
Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten
Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.
Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.
Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.
3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze
Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).
3.1 Erklärung zum Insiderhandel
Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.
Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).
Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.
3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss
Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:
Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.
Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.
Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.
Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.
4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme
Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.
Wesentliche Risikohinweise
Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.
Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.
Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.
Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.
Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.
5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung
Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.
Vergütungsdetails
Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.
Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.
Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.
Direkte Beauftragung durch Unternehmen
Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.
Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.
Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.
6. Zukunftsgerichtete Aussage
Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.
Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter
Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.
Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.
Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.
Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.
8. Gesetzliche und regulatorische Verweise
Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:
BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de
EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm
Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca
Schlussbemerkung
Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.
Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.
Medieninhaber und Herausgeber:
Machai Capital Inc.
17565 58 Ave #101, Surrey,
BC V3S 4E3
Verantwortlicher für den Inhalt:
Suneal Sandhu
Enthaltene Werte: CA68405H1001,NL0015000DX5,CA24477V1058
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)