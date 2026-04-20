New York/London - Vor dem Hintergrund neuer Spannungen zwischen den USA und dem Iran kostet Rohöl wieder deutlich mehr. Die Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni ging mit einem Kurs von knapp 97 US-Dollar in die Handelswoche und war damit über sieben Prozent teurer als noch in der vergangenen Woche. Zuletzt notierte der Brent-Preis mit 5,57 Prozent im Plus bei 95,41 US-Dollar. Auch die US-Sorte WTI legte ähnlich stark zu. Zu Beginn des Krieges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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