Seit dem Inkrafttreten des FINMA-Zulassungssystems im Januar 2020 befinden sich externe Vermögensverwalter (EAM) in der Schweiz in einem tiefgreifenden Wandel. Die Professionalisierung der Strukturen und die Standardisierung der Prozesse haben dazu geführt, dass die regulatorischen und Compliance-Anforderungen deutlich gestiegen sind. Die Zahlen verdeutlichen diesen Übergang: Vor 2020 gab es schätzungsweise zwischen 2'600 und 3'000 aktive EAMs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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