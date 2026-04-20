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Optimi Health startet Ibogaine-Initiative, da US-Executive Order einen Weg für psychedelische Arzneimittelprodukte signalisiert



20.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 20. April 2026) - Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (OTCQX: OPTHF) (FSE: 8BN) (das "Unternehmen" oder "Optimi"), ein kommerziell tätiger pharmazeutischer Hersteller regulierter psychedelischer Arzneimittelprodukte, gab heute den Start seiner Ibogaine-Initiative bekannt. Ziel des Programms ist es, die nach GMP lizenzierte Plattform des Unternehmens mit Health-Canada-Zulassung auf die Herstellung und Lieferung von Ibogaine auszuweiten. Die Initiative erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten erstmals erste Schritte hin zu einem bundesweiten politischen Rahmen unternommen haben, der Forschung und Patientenzugang zu psychedelischen Arzneimittelprodukten beschleunigen soll. Ibogaine ist ein natürlich vorkommendes Alkaloid, das aus der Wurzelrinde des Strauchs Tabernanthe iboga gewonnen wird, der in Zentral- und Westafrika heimisch ist. Es wurde hinsichtlich seines Potenzials untersucht, Opioidentzug und Verlangen zu unterbrechen, sowie im Zusammenhang mit Suchterkrankungen, posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und traumatischen Hirnverletzungen (TBI). Eine im Jahr 2024 von Stanford University geleitete Studie mit US-Spezialeinsatzveteranen, veröffentlicht in Nature Medicine, berichtete über Rückgänge bei PTBS, Depressionen, Angstzuständen und funktionellen Einschränkungen in einer Kohorte nach einem einzelnen Ibogaine-Behandlungsprotokoll. Optimi ist bereits kommerziell in Australien tätig, wo autorisierte Ärzte aktiv das MDMA des Unternehmens zur Behandlung von PTBS sowie dessen natürlich gewonnenes Psilocybin zur Behandlung therapieresistenter Depressionen (TRD) verschreiben. Parallel dazu beliefert das Unternehmen weltweit klinische Studien und Sonderzugangsprogramme mit pharmazeutischem MDMA und Psilocybin. Im Rahmen seiner Strategie zur Marktreife in den USA erhielt Optimi im Jahr 2025 eine FDA Establishment Identifier (FEI)-Nummer, die seine Fähigkeit unterstützt, mit US-regulatorischen und kommerziellen Wegen zu arbeiten, sobald sich diese weiterentwickeln. Am 18. April 2026 unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Executive Order, mit der Bundesbehörden angewiesen werden, Forschung, regulatorische Prüfung und Zugangspfade für Patienten zu psychedelischen Arzneimittelprodukten - einschließlich Ibogaine - zu beschleunigen. Bei der Unterzeichnung bestätigte FDA-Kommissar Marty Makary die Genehmigung eines Investigational New Drug (IND)-Antrags für Ibogaine, wodurch Sponsoren klinische Studien in den USA vorantreiben können. Die Anordnung weist zudem die Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) an, qualifizierte Investitionen auf Bundesstaatsebene in psychedelische Forschung zu verdoppeln, beginnend mit einer Bundeszuteilung von 50 Millionen US-Dollar, die mit der bereits genehmigten Forschungszusage des Bundesstaats Texas in Höhe von 50 Millionen US-Dollar für Ibogaine kombiniert werden könnte. Darüber hinaus erweitert die Anordnung die bundesweite "Right to Try"-Berechtigung auf psychedelische Arzneimittelprodukte und sieht priorisierte Prüfmechanismen vor, wie etwa den National Priority Voucher des Commissioners, um FDA-Prüfzeiten potenziell zu verkürzen. Stellungnahme des Managements Dane Stevens, Chief Executive Officer und Mitgründer von Optimi Health Corp., erklärte: "Optimi produziert und liefert bereits psychedelische Arzneimittelprodukte in GMP-Qualität an Patienten innerhalb regulierter Rahmenbedingungen, und heute verschreiben Ärzte in Australien unser MDMA gegen PTBS sowie Psilocybin gegen therapieresistente Depressionen. Zusammengenommen verlagern diese Maßnahmen Ibogaine von einem historisch fragmentierten, überwiegend im Ausland angesiedelten Ökosystem hin zu einem klar definierten regulatorischen und finanziellen US-Rahmen. Der Ibogaine-Markt hat sich nach einer US-Executive Order am Wochenende in bedeutender Weise entwickelt, und er wird eine hochwertige, regulierte Versorgung benötigen. Mit einer vollständig GMP-konformen, von Health Canada lizenzierten Produktionsinfrastruktur ist Optimi hervorragend positioniert, diese nächste Phase der Marktentwicklung zu unterstützen." Organisationen, Sponsoren und Behandlungsanbieter, die an der Erkundung von Ibogaine-Lieferungen, Forschungskooperationen oder Unterstützung klinischer Programme interessiert sind, werden gebeten, Optimi unter sales@optimihealth.ca zu kontaktieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Dane Stevens, CEO

Optimi Health Corp.

(778) 761-4551

investors@optimihealth.ca

www.optimihealth.ca Investor Relations Kontakt:

Lucas A. Zimmerman

Managing Director

MZ Group - MZ North America

(262) 357-2918

OPTHF@mzgroup.us

www.mzgroup.us Über Optimi Health Corp. Optimi Health Corp. (CSE: OPTI) (OTCQX: OPTHF) (FSE: 8BN) ist ein führender Hersteller verschreibungspflichtiger psychedelischer Behandlungen für psychische Gesundheitsanwendungen. Als von Health Canada lizenzierter, GMP-konformer pharmazeutischer Hersteller produziert das Unternehmen validierte MDMA- und botanische Psilocybin-Produkte in zwei 10.000 Quadratfuß großen Anlagen in British Columbia. Optimi liefert pharmazeutische Wirkstoffe und fertige Darreichungsformen an regulierte Vertriebskanäle; Produkte sind derzeit in Australien über das Authorized Prescriber Scheme verschreibungsfähig und in Kanada über das Special Access Program verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.optimihealth.ca . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich Aussagen zur Rolle psychedelischer Arzneimittel in der versicherten psychischen Gesundheitsversorgung. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen naturgemäß auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Management als angemessen erachtet werden, jedoch erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten sowie Eventualitäten unterliegen, von denen einige unbekannt sind. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Erwartungen abweichen. Leser sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Diese Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt - außer soweit gesetzlich vorgeschrieben - keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren. Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/293294 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/293294

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