Zürich - An den Devisenmärkten hat der US-Dollar am Montagmorgen an seine festeren Notierungen vom Freitag angeknüpft. Dabei bleibt die Entwicklung in Nahost weiterhin entscheidend für die Finanzmärkte. So geht das Dollar/Franken-Paar aktuell zu 0,7829 um. Am Freitagabend hatte es noch bei 0,7807 gestanden. Auch beim Euro/Dollar-Paar ist eine leichte Greenback-Stärke zu erkennen. Das Duo notiert aktuell bei 1,1754 nach 1,1779 vor dem Wochenende. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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