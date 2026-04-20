© Foto: fn Symbolbild

Der Silbermarkt steuert auf das sechste Defizitjahr in Folge zu, und genau das könnte First Majestic Silver zum richtigen Zeitpunkt in die Karten spielen. Denn der kanadische Silberproduzent hat zuletzt starke Quartalszahlen geliefert, hinzu eine verdoppelte Dividende und ein frisch finanziertes Millionenprojekt in Nevada. Die Mine La Encantada legte beim Silberausstoß um satte 48 Prozent zu, die Kasse ist prall gefüllt, und im Hintergrund läuft ein strategischer Neustart an, der das Unternehmen auf eine neue Stufe heben könnte. Charttechnisch lauert ein Kaufsignal, das bei Überwindung der 32 Kanadische Dollar-Marke, Kursziele von 45 bis 50 Kanadische Dollar in den Raum stellt. Klingt vielversprechend und ist es wohl auch. Aber erst einmal der Reihe nach.

Silber unter Druck, doch der Markt dreht

Der globale Silbermarkt ist im Ungleichgewicht, und das schon seit Jahren. Seit 2021 wurden weltweit über 762 Millionen Unzen aus den physischen Lagerbeständen entnommen. Das Silver Institute prognostiziert für 2026 ein Angebotsdefizit von mehr als 46 Millionen Unzen. Das ist das sechste Jahr in Folge und das ist auch somit kein kurzfristiges Rauschen, das ist ein strukturelles Problem, und für Produzenten wie First Majestic Silver eine echte Chance. Zuletzt kletterte der Silberpreis auf knapp 80 US-Dollar je Unze. Geopolitische Entspannungssignale und ein schwächerer US-Dollar gaben zusätzlichen Schub. Wer Silber fördert, sitzt gerade auf einer sprichwörtlichen Goldader, auch wenn sie "nur" aus Silber ist.





Charttechnik

Die Aktie von First Majestic Silver hat seit Jahresbeginn immer noch deutlich zugelegt, das zeigt, dass die operative Wende am Markt angekommen ist. Auch wenn die Kursgewinne im Verlauf schon einmal deutlich größer waren. Aktuell notiert der Kurs bei rund 29,48 Kanadischen Dollar, liegt damit aber noch etwa zehn Prozent unter dem 50-Tage-Durchschnitt bei 32,07 Kanadischen Dollar. Der RSI mit ziemlich genau 50 Punkten signalisiert eine neutrale Zone, könnte klassisch gesehen aber auch somit eine Aufholbewegung begünstigen, sofern der Kurs nach oben springt. Der jüngste Ausbruch über die Marke bei 27,50 Kanadischen Dollar ist ein erstes positives Signal. Entscheidend bleibt aber die Marke von 32 - 33 Kanadischen Dollar. Wird dieser Bereich nachhaltig überwunden, könnte ein technisches Kaufsignal ausgelöst werden, mit einem Kursziel im Bereich von 45 bis 50 Kanadischen Dollar. Das entspräche einem heftigen Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Niveau. Wer auf solche Bewegungen wartet, sollte die Marke bzw. Zone fest im Blick behalten.

Was tun?

First Majestic Silver liefert auf mehreren Ebenen gleichzeitig ab. Die Quartalszahlen zeigen eine Mine, La Encantada, die mit 48 Prozent mehr Silberausstoß klar überzeugt. Die Gesamtproduktion liegt plangemäß auf Kurs, auch wenn das Volumen bewusst zurückgefahren wurde. Der Grund: Margen statt Masse. Das Unternehmen will bei hohen Metallpreisen nicht einfach Volumen produzieren, sondern den Cashflow maximieren. Das ist klug. Dazu kommt eine Kriegskasse von über 900 Millionen US-Dollar, genug, um das 75-Millionen-Dollar-Projekt in Nevada aus eigener Kraft zu stemmen. Die Dividende wurde auf zwei Prozent des Quartalsumsatzes verdoppelt und ist direkt an den Silberpreis gekoppelt. Steigt Silber, steigt die Ausschüttung automatisch mit. Am 12. Mai folgen die vollständigen Q1-Zahlen, dann zeigt sich, wie effizient die hohen Metallpreise in echte Gewinne umgewandelt wurden. Fundamental ist die Story stark, charttechnisch lauert das Kaufsignal hinter der 32, bzw. 33 Kanadischen Dollar-Marke. Wer bereits investiert ist, kann recht entspannt bleiben. Für Neueinsteiger gilt: beobachten, auf den Ausbruch warten, und dann eventuell zugreifen mit entsprechendem Stoppkurs absichern.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.