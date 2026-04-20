Unser Depotwert Fuchs hat auf dem Kapitalmarkttag vergangenen Donnerstag die Finanzziele bis 2031 bekannt gegeben. Der Umsatz soll auf 4 bis 4,5 Mrd. Euro (GJ 2025: 3,56 Mrd. Euro) steigen und das EBIT auf 550 bis 600 Mio. Euro (GJ 2025: 435 Mio. Euro) vorankommen. Möglicherweise ist das etwas tiefgestapelt. Beim Umsatz liegt das jährlich angekündigte Wachstum bis 2031 somit bei rd. 2 bis 4 %, während es beim EBIT 4 bis 7 % sein sollen. Am oberen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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