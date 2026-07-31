FUCHS hat ein außergewöhnlich starkes Q2 bestätigt, wobei eine breite Nachfrage, vorübergehende Kundenlageraufstockungen und Lieferengpässe bei Wettbewerbern zu einem deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstum führten, während die Margen trotz steigender Rohstoffkosten resilient blieben. Die Cash Conversion war der klare Schwachpunkt, da die Bestände und das Working Capital erheblich gestiegen sind, und dieser Druck wird voraussichtlich bis in die zweite Jahreshälfte anhalten. Dennoch erscheint die angepasste EBIT-Prognose von 460-480 Mio. EUR angesichts der Stärke des ersten Halbjahres, der potenziellen Beibehaltung neu gewonnener Volumina und weiterer Preisanpassungsvorteile konservativ und unterstützt unser BUY-Rating sowie das Kursziel von 49,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fuchs-se
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