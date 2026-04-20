Amsterdam - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Montag nach einer Rücknahme der Öffnung der Strasse von Hormus durch den Iran deutlich gestiegen. An der Börse in Amsterdam legte die Notierung für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat um fast sechs Prozent auf 41,02 Euro je Megawattstunde (MWh) zu. Am Wochenende hatte der Iran die angekündigte Öffnung der Strasse von Hormus wieder rückgängig gemacht und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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