Niobium im Fokus der Versorgungssicherheit: Neue Deals in den USA - und warum St George Mining strategisch positioniert ist

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Die globale Versorgung mit kritischen Metallen verschiebt sich zunehmend in Richtung sicherer, westlich kontrollierter Lieferketten. Während jüngste Abnahmevereinbarungen in den USA die Bedeutung von Niobium unterstreichen, rücken Projekte außerhalb bestehender Angebotsmonopole stärker in den Fokus. Besonders St George Mining könnte in diesem Kontext an strategischer Relevanz gewinnen.

Niobium: Schlüsselmetall mit strukturellem Angebotsrisiko

Niobium gehört zu den weniger bekannten, aber industriell unverzichtbaren Metallen. Es wird vor allem in hochfesten Stählen, Energieinfrastruktur, Luft- und Raumfahrt sowie in modernen Technologien wie Batterien und Magneten eingesetzt. Bereits geringe Beimischungen können die Materialeigenschaften erheblich verbessern, was das Metall schwer substituierbar macht.

Die Angebotsstruktur gilt jedoch als kritisch: Ein Großteil der globalen Produktion stammt aus Brasilien, während die USA derzeit über keine eigene primäre Produktion verfügen. Diese Abhängigkeit wird zunehmend als strategisches Risiko wahrgenommen - insbesondere im Kontext wachsender Nachfrage aus Verteidigung, Infrastruktur und Energiewende.

NioCorp sichert Absatz - Finanzierung rückt näher

Vor diesem Hintergrund hat NioCorp Developments (ISIN: CA6544846091) einen weiteren Schritt zur Absicherung seines Elk-Creek-Projekts in Nebraska unternommen. Das Unternehmen hat eine nicht-bindende Vereinbarung mit dem Rohstoffhändler Traxys geschlossen, die den Verkauf der verbleibenden Produktionsmengen über einen Zeitraum von zehn Jahren vorsieht.

Bereits zuvor waren 75% der geplanten Ferroniobium-Produktion vertraglich gesichert, darunter 50% mit ThyssenKrupp und 25% mit Traxys. Die neue Vereinbarung umfasst nun die restlichen 25% der Ferroniobium-Produktion auf Take-or-Pay-Basis sowie zusätzliche Produkte wie Scandium, Titanoxid und Seltene Erden.

Sollte die Vereinbarung finalisiert werden, würde Traxys als exklusiver Vermarktungspartner fungieren und zudem eine Eigenkapitalbeteiligung von bis zu 30 Millionen US-Dollar eingehen. Für NioCorp ist dies ein zentraler Schritt, da gesicherte Abnahmeverträge als wesentliche Voraussetzung für die Projektfinanzierung gelten.

Das Unternehmen arbeitet parallel mit der US Export-Import Bank an einer möglichen Fremdfinanzierung von bis zu 800 Millionen US-Dollar, um die geschätzten Investitionskosten von rund 1,1 Milliarden US-Dollar zu decken.

Marktsignal: Nachfrage nach westlichen Niobium-Projekten steigt

Die Entwicklung rund um NioCorp zeigt, wie stark die Nachfrage nach alternativen Niobium-Quellen wächst. Insbesondere staatlich unterstützte Initiativen in den USA zielen darauf ab, die Abhängigkeit von einzelnen Produzenten zu reduzieren und eigene Lieferketten aufzubauen.

Dies unterstreicht die strategische Bedeutung von Projekten, die sich außerhalb bestehender Angebotsstrukturen befinden - und bringt Unternehmen wie St George Mining stärker in den Fokus.

St George Mining mit wachsender strategischer Bedeutung

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) entwickelt mit dem Araxá-Projekt in Brasilien ein großvolumiges Niobium- und Seltene-Erden-Vorkommen in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Produktionszentren.

Die jüngste Ressourcenschätzung zeigt eine deutliche Skalierung: Die Gesamtressource wurde um 75% auf 70,91 Millionen Tonnen mit 0,62% Nb2O5 und 4,06% TREO erhöht. Besonders hervorzuheben ist der starke Anstieg der gemessenen und angezeigten Ressourcen um 218%, was eine belastbare Grundlage für wirtschaftliche Studien schafft.

Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Niobium-Ressource von 24,56 Millionen Tonnen mit 0,52% Nb2O5 definiert, was das Potenzial des Projekts als langfristige Niobium-Quelle weiter untermauert.

Geologisch zeigt das Projekt eine hohe Kontinuität mit mächtigen, oberflächennahen Mineralisierungen. Bohrergebnisse mit Intervallen von über 100 Metern bei signifikanten Gehalten stützen die Annahme eines großvolumigen Systems mit Entwicklungspotenzial.

Robuste Projektökonomie und beschleunigte Entwicklung

Wirtschaftliche Modellierungen deuten auf attraktive Kennzahlen hin. Interne Analysen zeigen Nettobarwerte von bis zu rund 2,97 Milliarden australischen Dollar und interne Renditen von bis zu 84%, bei einer Amortisationszeit von unter zwei Jahren.

Externe Studien sehen zudem eine potenzielle Produktionsaufnahme bereits ab 2028, unterstützt durch bestehende Infrastruktur und staatliche Förderung in Brasilien.

Ein weiterer strategischer Aspekt ist die geplante Positionierung in westlichen Absatzmärkten. Kooperationen und potenzielle Lieferbeziehungen - insbesondere in Richtung USA - könnten dem Projekt zusätzliche Relevanz verleihen, ähnlich den Entwicklungen bei NioCorp.

Bewertung und Peer-Vergleich

Im Vergleich zu anderen Niobium- und Seltene-Erden-Projekten wird St George derzeit noch mit einem Abschlag bewertet. Laut Analyse liegt die Bewertung bei rund 1.047 A$/t Niobium-Ressource, wobei bei steigender Ressourcengröße und Fortschritten in der Entwicklung eine Neubewertung möglich erscheint.

Im Bereich Seltene Erden zeigt sich ebenfalls Potenzial: Die aktuelle Bewertung liegt deutlich unter etablierten Produzenten, obwohl das Projekt hinsichtlich Größe und Gehalt bereits mit führenden Lagerstätten vergleichbar ist.

Fazit

Die jüngsten Entwicklungen im Niobium-Markt verdeutlichen den wachsenden strategischen Wert dieses Metalls. Abnahmevereinbarungen wie jene von NioCorp zeigen, dass gesicherte Lieferketten zunehmend zur Voraussetzung für Projektfinanzierungen werden.

Während NioCorp einen wichtigen Schritt in Richtung Finanzierung gemacht hat, positioniert sich St George Mining als potenziell bedeutender zukünftiger Anbieter mit wachsender Ressourcenbasis und attraktiven Projektkennzahlen.

Für Investoren ergibt sich daraus ein differenziertes Bild: Kurzfristige Fortschritte bei US-Projekten treffen auf langfristige Entwicklungschancen bei großvolumigen Lagerstätten wie Araxá. Entscheidend wird sein, inwiefern es St George gelingt, die nächsten Meilensteine - insbesondere wirtschaftliche Studien und strategische Partnerschaften - erfolgreich umzusetzen und damit seine Rolle im globalen Niobium-Markt weiter zu stärken.

Quellen:

https://invisibleempire.behindthemarkets.com/

https://www.stgm.com.au/

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/almonty-industries-secures-key-defense-contract-amid-supply-chain-shift/69059897

https://www.mining.com/niocorp-lines-up-traxys-as-potential-buyer-for-elk-creeks-planned-output/

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8,CA6544846091