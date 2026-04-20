Kornelius Purps (antea): US-Aktien: Schneller rauf als runter

17.04.2026 -

US-Aktien: Schneller rauf als runter

Ja, wie? War's das jetzt schon? Nach einer beeindruckenden Kursrallye haben viele Aktienindizes sämtliche infolge des Kriegs in der Golfregion eingefahrenen Kursverluste wieder ausgeglichen und in den USA sogar neue Höchststände erreicht. Die heutige Meldung über eine vorübergehende Öffnung der Straße von Hormus gibt den Aktien märkten einen zusätzlichen Schub. Sind die Aktienkursanstiege gerechtfertigt? Und warum laufen Europas Aktien hinterher? Eine Bestandsaufnahme und Einordnung.

Ziemlich exakt vier Wochen nach Beginn der Kampfhandlungen in der Golfregion, im Tagesverlauf des 30. März, markierten die meisten Aktienindizes ihren zwischenzeitlichen Tiefstand. Bis dahin hatten die amerikanischen Indizes knapp zehn Prozent, deutsche und asiatische Indizes rund 15 Prozent oder sogar mehr verloren. Seither ging es mit den Kursen bergauf. Mit dem Kurssprung heute Nachmittag haben die meisten bedeutenden amerikanischen und europäischen Aktienindizes ihre Verluste wieder mehr als wettgemacht. In Asien fehlen hierzu noch ein paar Punkte.