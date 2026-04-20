Zürich - Zerplatze Friedenshoffnungen im Iran-Krieg sorgen auch am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenstart für Abgaben. Nachdem am Freitag noch die Erwartung einer zeitnahen Lösung des Konflikts die Kurse in die Höhe getrieben hatte, müssen der SMI und seine europäischen Pendants zum Wochenstart wieder deutlich Federn lassen. So machte der Iran am Samstag die Öffnung der Strasse von Hormus rückgängig. Er begründete dies mit den USA, die ihrerseits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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