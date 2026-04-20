Kerzers - Die Schweizer Tafel feiert 2026 ihr 25-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung hat sie 87'000 Tonnen einwandfreie Lebensmittel gerettet und verteilt, rund 250 Millionen Mahlzeiten für Menschen in schwierigen Lebenssituationen ermöglicht und über 145'000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden. Mit ihrer professionellen Logistik, ihrer hohen Effizienz und ihrer nationalen Vernetzung ist sie heute die tragende Kraft im Kampf gegen Food Waste und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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