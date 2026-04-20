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Humanoide Robotik: Schaeffler gewinnt Hermes Award für innovative Aktoren-Plattform



20.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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Hannover Messe 2026

Humanoide Robotik: Schaeffler gewinnt Hermes Award für innovative Aktoren-Plattform Schaeffler erhält renommierten Hermes Award für skalierbare Aktoren-Plattform für Humanoide

Die Plattform umfasst hochintegrierte Aktoren, die speziell für den Einsatz in humanoiden Robotergelenken entwickelt wurden

Auszeichnung unterstreicht die Schlüsselrolle von Schaeffler als Komponentenlieferant im Bereich humanoider Robotik Hannover/Herzogenaurach | 20. April 2026 | Die Motion Technology Company Schaeffler hat den weltweit renommierten Hermes Award für ihre hochintegrierte Aktoren-Plattform für Humanoide erhalten. Eine unabhängige Jury unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, ermittelte den Sieger unter drei nominierten Unternehmen. Die Preisübergabe erfolgte im Rahmen der feierlichen Eröffnung der Hannover Messe am 19. April 2026 durch Dorothee Bär, Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, im Beisein des Bundeskanzlers Friedrich Merz. Die Auszeichnung prämiert herausragende Produkte mit großem Innovationsgehalt und hohem industriellen Nutzen. In diesem Jahr stand die Verknüpfung von Mechanik und künstlicher Intelligenz im Fokus. Die ausgezeichnete Aktoren-Plattform von Schaeffler kombiniert innovative Technologien, effiziente Fertigung und hohe Modularität und ist speziell für die Gelenke humanoider Roboter ausgelegt. Da Aktoren rund 50 Prozent der Gesamtkosten eines Humanoiden ausmachen, sind sie ein zentraler Hebel für dessen Wettbewerbsfähigkeit. Schaeffler wird damit einen entscheidenden Beitrag leisten, die humanoide Robotik reif für den industriellen Einsatz in großen Stückzahlen zu machen. Georg F. W. Schaeffler, Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG, sagt: "Wir freuen uns sehr über den Gewinn des renommierten Hermes Awards und bedanken uns herzlich bei der Jury. Seit 80 Jahren verkörpert unser Unternehmen Innovationskraft und Pioniergeist. Eigenschaften, die wir sowohl in unserem Kerngeschäft als auch in Wachstumsfeldern wie der humanoiden Robotik konsequent nutzen. Mit der hochintegrierten Aktoren-Plattform setzen wir neue Maßstäbe in diesem Wachstumsfeld, indem wir unser jahrzehntelanges Technologie-Know-how mit Industrialisierungsexzellenz vereinen." Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagt: "Die Verleihung des renommierten Hermes Awards ist vor allem eine Auszeichnung unserer Ingenieure und Produktentwickler, aber wir sehen darin auch eine Würdigung des Konzepts der Motion Technology Company: Kaum eine andere Technologie bei Schaeffler verdeutlicht besser, welches große Potenzial hinter der Idee steckt als die Aktorik, mittels der Energie in mechanische Bewegung umgesetzt werden kann. Und gerade in Verbindung mit den Möglichkeiten der KI wird deutlich, dass es sich hierbei um eine Schlüsseltechnologie für den Durchbruch der humanoiden Robotik handelt." Aktoren als Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter Weltweit steigt die Nachfrage nach hocheffizienten Gelenkantrieben für Humanoide, weshalb Schaeffler bereits in diesem Jahr mit der Serienfertigung von Komponenten beginnen wird. Das Unternehmen baut auf seine jahrelange Erfahrung als Automobil- und Industriezulieferer, um innovative, wirtschaftliche Lösungen in höchster Qualität, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit zu bieten. Die enge Verzahnung von Entwicklung, Produktion und Lieferkette ermöglicht einen schnellen und flexiblen Produktionshochlauf. Dabei setzt Schaeffler auf zwölf Kernfertigungstechnologien, darunter hochautomatisierte Wickelungstechnik für Spulen und spanlos hergestellte, nur einen Millimeter dünne Wälzlager-Ringe. Die Aktoren-Plattform von Schaeffler umfasst rotative Aktoren, die Drehbewegungen in zentralen Gelenken wie Schultern, Ellbogen und Knien präzise und kraftvoll umsetzen und somit natürliche Bewegungsabläufe ermöglichen. Die Plattform basiert auf hocheffizienten Elektromotoren mit integrierter Leistungselektronik sowie präzisen Encodern und lässt sich je nach Kundenanforderung flexibel mit zweistufigen Planeten- oder Wellgetrieben konfigurieren. Durch eine innovative Architektur mit im Rotor integrierter Lagerung werden der Bauraum um rund 20 Prozent und das Gewicht um bis zu 500 Gramm reduziert. So entsteht eine bis zu zehn Millimeter kompaktere Bauform im Vergleich zu anderen Lösungen, bei gleichzeitig hohem Dauer-Drehmoment. Diese Kombination aus platzsparendem Design, hoher Effizienz und flexibler Modularität macht die Aktoren-Plattform von Schaeffler zur Schlüsseltechnologie für die Antriebssysteme humanoider Roboter. Schaeffler auf der Hannover Messe

Die Aktoren-Plattform, weitere innovative Schlüsselkomponenten für humanoide Roboter sowie industrielle Lösungen für die Intralogistik werden vom 20. bis 24. April 2026 in Halle 13, Stand E60 gezeigt. Erfahren Sie mehr über den Messeauftritt von Schaeffler auf der Hannover Messe: Schaeffler auf der Hannover Messe 2026 | Schaeffler Gruppe Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten. Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO2-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen - und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands. Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke

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