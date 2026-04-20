München (ots) -- Shania trifft Superstar Will.i.am.- Davina und Shania rasen mit Highspeed über die Rennstrecke Paul Ricard- Start der neuen Folgen von "Davina & Shania - We Love Monaco" am 20. April 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.In der neuen Folge trifft Shania bei einem VIP-Event in Monaco auf Will.i.am., den US-amerikanischen Musiker, Produzenten und Frontmann der weltbekannten Hip-Hop-Gruppe "Black Eyed Peas". Danach überraschen Davina und Shania ihren Vater Robert mit einem neuen Ferrari. Auf der Rennstrecke Paul Ricard wollen sie mit Nico Menzel einen Rekord knacken. Doch ein Unfall und Regen sorgen für Nervosität - vor allem bei Davina. Start der neuen Staffel "Davina & Shania - We Love Monaco" am 20. April 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Ein besonderer Moment bei einem VIP-Event in Monaco: Shania trifft auf Superstar Will.i.am., den US-amerikanischen Musiker, Produzenten und Frontmann der international erfolgreichen Hip-Hop-Gruppe "Black Eyed Peas", der mit Hits wie "I Gotta Feeling" oder "Where Is The Love?" große Erfolge feierte. Sie zeigt ihm ein gemeinsames Foto aus dem Jahr 2010 - und tatsächlich erkennt er das Bild wieder. Für Shania ein unvergesslicher Augenblick, der mit einem neuen gemeinsamen Foto gekrönt wird.Für das nächste Highlight sorgen die Schwestern selbst: Davina und Shania überraschen Papa Robert am Monte-Carlo Beach Club mit dem neuesten Ferrari. Während Robert begeistert ist, fällt Carmens Reaktion deutlich zurückhaltender aus - für sie steht fest, dass die Familie bereits mehr als genug Luxusautos besitzt.Auf der Rennstrecke Paul Ricard wird es spannend: Gemeinsam mit Rennfahrer Nico Menzel wollen Davina und Shania jeweils eine schnelle Runde drehen und dabei Sebastian Vettels Rekord ins Visier nehmen. Können sie den Rekord knacken? Doch ein Unfall eines anderen Fahrers sorgt für einen Schreckmoment und verzögert die Fahrten. Vor allem Davina macht sich nun noch mehr Sorgen, ob eine Fahrt bei Regen sinnvoll ist. Im Anschluss sollen die beiden selbst fahren - mit ihren eigenen Luxusautos - was die Herausforderung zusätzlich erhöht.Start der neuen Folgen von "Davina & Shania - We Love Monaco" am 20. April 2026 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wurde von Geiss TV produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Davina & Shania - We Love Monaco - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/davina-shania-we-love-monaco)Über "Davina & Shania - We Love Monaco":In "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen die Töchter Davina und Shania der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und den ersten Schritten in die Unabhängigkeit.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6258483