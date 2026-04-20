Simona Luzi hatte 13 Jahre in der Firma ihres Vaters Valentin Luzi gearbeitet, bevor sie Anfang 2023 die Geschäftsführung der Luzi Gerüste AG als Inhaberin übernahm. Im Gespräch erzählen die beiden von schlaflosen Nächten, ihren Charakterunterschieden und ihren Werten als Unternehmerfamilie. Und sie sagen, wie sie die familieninterne Nachfolge gemeistert haben. Aus GKB HORIZONTE «Weitergeben, loslassen, neu denken». Autorin: Michelle Russi, Fotos: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab