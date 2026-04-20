Zürich - Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung fürchtet eine Zunahme von Cyberbetrug durch künstliche Intelligenz (KI). 87 Prozent geben an, eine Häufung von Cyberbetrugsfällen zu erwarten. Und 77 Prozent gehen davon aus, dass ein KI-Betrug zu grösserem finanziellen Schaden pro Fall führen wird, wie der am Montag veröffentlichte AXA Cybersorgenmonitor zeigt. Generell zeige sich, dass die Bevölkerung sehr reserviert gegenüber der Anwendung von KI ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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