Der Siemens-Chef warnt Brüssel: Wenn Europa bei KI weiter bremst, könnte Siemens dort investieren, wo Regeln lockerer und Märkte größer sind.Der Vorstandsvorsitzende von Siemens, Roland Busch, warnte, dass das Unternehmen bei zukünftigen Investitionen in künstliche Intelligenz die USA und China bevorzugen könnte, wie Bloomberg News am Montag berichtet. Er sagt, dass dies passieren könnte, wenn Europa seinen konservativen Regulierungsansatz nicht anpasst. Busch kritisierte auf der Hannover Messe die KI-Gesetzgebung und die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union, weil sie zusätzliche Kontrollmechanismen einführten und Industrie- und Maschinendaten ähnlich wie personenbezogene …Den vollständigen Artikel lesen
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