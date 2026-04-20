SpaceTech: Lithium - Der geheime Treibstoff der Raumfahrt

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Ohne Lithium-Ionen-Batterien wären moderne Satelliten, Mars-Rover und die ISS kaum denkbar. Warum das leichte Metall im All zur Schlüsseltechnologie wird.

Lithium ist längst mehr als nur der Rohstoff für Smartphones und E-Autos. Im Weltraum ist das leichte Metall einer der stillen Helden moderner Missionen.

Ob Satelliten im Erdschatten, die Energieversorgung der ISS oder Mars-Rover wie Perseverance: Lithium-Ionen-Batterien liefern genau dort Energie, wo Solarpaneele an ihre Grenzen stoßen. Dabei müssen sie extreme Kälte, Hitze, Strahlung und Vakuum überstehen - Bedingungen, unter denen normale Akkus längst versagen würden.

Besonders spannend ist der Blick nach vorn: Feststoffbatterien und Lithium-Schwefel-Zellen könnten künftige Mond- und Marsmissionen noch leichter, sicherer und leistungsfähiger machen.

Jetzt erfahren, warum Lithium für die Raumfahrt so entscheidend ist und weshalb dieses kleine Element riesige Sprünge für die Menschheit ermöglicht:

Lithium - Der geheime Treibstoff der Raumfahrt

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