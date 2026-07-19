© Foto: Richard Drew/AP/dpaDiese in den kommenden Tagen (KW30) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 21. Juli: Northrop Grumman Für US-Rüstungskonzerne wird Luft- und Raumfahrtkonzern Northrop Grumman die Quartalssaison eröffnen. Ihm folgen im weiteren Verlauf der Woche (s. Tabelle unten) Mitbewerber Lockheed Martin sowie RTX. Im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg stand das Unternehmen vor allem Aufgrund des Einsatzes des von ihm entwickelten Langstreckenbombers B-2 sowie seines Nachfolgers B-21, der voraussichtlich noch in diesem Jahr in Dienst gestellt werden soll. Wie deutsche …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US4581401001,US6668071029,US30231G1XXX,US88160R1014,US02079K1079Den vollständigen Artikel lesen
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