Am Freitag verabschiedete sich die TUI-Aktie mit einem Kursplus von über +4% noch hoffnungsvoll ins Wochenende. Am Montagmorgen ist die Hoffnung wieder Bangen gewichen. Die TUI-Aktie ist zum Wochenauftakt wieder fast -4% im Minus. Was steckt hinter den Kursschwankungen des Reiseriesen und wie könnte es mit dem Kurs der TUI-Aktie nun weitergehen? Die Schiffe sind wieder frei Es ist derzeit ein einziges Auf und Ab im Nahen Osten. Am Freitag gab der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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