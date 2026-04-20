Die Commerzbank-Aktie gibt wieder Gas. Seit Monatsbeginn ist sie mit über +15% im Plus und notiert fast auf ihrem 15-Jahreshoch. Glaubt die Börse daran, dass die Übernahme durch die UniCredit nun doch schneller als erwartet über die Bühne geht? Und hat sie Recht damit? Es bewegt sich was Eigentlich ist es ein schlechter Tag für Bankaktien. Die Straße von Hormus ist schon wieder dicht, der Ölpreis steigt und die Sorgen um die Auswirkungen hoher Energiepreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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