Bundesweit haben über 80.000 Menschen für eine schnellere Energiewende demonstriert. Im Fokus der Proteste stand die Kritik an der Energiepolitik von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Die Demonstrationen unterstreichen den wachsenden Druck aus Gesellschaft und Wirtschaft, den Ausbau von Photovoltaik und Windenergie zu beschleunigen. Breite Mobilisierung für erneuerbare EnergienAm 18. April sind in mehreren deutschen Großstädten zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um für eine konsequentere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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