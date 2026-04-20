FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.04.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS HUNTING TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 600 (550) PENCE - BERENBERG RAISES M&C SAATCHI PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BARRATT REDROW TARGET TO 366 (454) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WORKSPACE GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 400 (480) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TESCO PRICE TARGET TO 525 (500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 623 (631) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 204 (219) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 388 (394) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 919 (945) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 127 (133) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 464 (507) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 5100 (4800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES REMY COINTREAU, HALEON AND RECKITT ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - KEEFE. BRUYETTE & WOODS CUTS NATWEST TO 'MARKET PERFORM' - PRICE TARGET 650 PENCE - RBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TESCO PRICE TARGET TO 500 (465) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 635 (700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 870 (810) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 545 (530) PENCE - 'BUY'
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