Berlin - Unzer, ein europäisches Zahlungs- und Technologieunternehmen, kündigte heute den Start seiner ersten AI Week an, die unter dem Motto "rAIse the Bar" vom 20. bis 24. April 2025 stattfindet. Mit über 80 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das interne AI-Tool von Unzer bereits ausprobiert haben, macht das Unternehmen nun einen entscheidenden Schritt, um Neugier in echte Kompetenz zu verwandeln. Das fünftägige Programm, das von der Geschäftsleitung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab