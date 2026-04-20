Tesla hat die Ausweitung seines jungen Robotaxi-Dienstes auf die texanischen Metropolen Dallas und Houston bekanntgegeben. Zuvor war der Service bereits in Austin im selben Bundesstaat aktiv. Die Nachricht kommt kurz der Vorstellung der Tesla-Quartalszahlen am Mittwoch. In Austin war Tesla bereits vor zehn Monaten mit einem Robotaxi-Service gestartet, wobei zunächst immer ein Sicherheitsfahrer auf dem Beifahrersitz saß, der im Notfall über ein Display ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net