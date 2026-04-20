© Foto: UnsplashIPO-Fieber bei Aevex: Der Börsenstart ist spektakulär gelungen: Mehr als 38 Prozent Plus zum Start, und vorbörslich weitere Gewinne. Aevex trifft den Nerv eines heißen Anlegertrends.Der Börsengang des Drohnenherstellers Aevex ist ein voller Erfolg und unterstreicht den Boom im Verteidigungssektor. Bei seinem Debüt an der New York Stock Exchange sprang die Aktie am Freitag um mehr als 38 Prozent über den Ausgabepreis von 20 US-Dollar. Auch zum Wochenstart setzte sich die Rallye fort: Vorbörslich legten die Titel am Montag weitere rund 20 Prozent zu. Damit wächst das Interesse der Anleger an Unternehmen, die vom weltweiten Anstieg der Rüstungsausgaben profitieren. Aevex sammelte beim …Den vollständigen Artikel lesen
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